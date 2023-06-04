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Spor
AA 04.06.2023 14:30

Trabzonspor kaybettiği rakiplerinden rövanşı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarken ilk yarı deplasmanda farklı mağlup olduğu rakipleri karşısında da kazanarak rövanşı aldı.

Trabzonspor kaybettiği rakiplerinden rövanşı aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligin ilk yarısında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor olmak üzere 4 yenilgi alan bordo-mavililer, iç sahada bu rakipleri karşısında 4 galibiyetle 12 puan çıkardı.

Trabzonspor, 5-2 mağlup olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u ise 4-1 yendi.

VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 yenilen Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısında sahasında da rakibi önünde aynı skorla galip geldi. Trabzonspor, ligin ilk yarısında dış sahada 5-0 yenildiği Cronden Alanyaspor karşısında kendi evinde 5-1 galip gelmeyi başardı.

Ligde 2,22 puan ortalaması

Spor Toto Süper Lig'de 57 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 40 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 18 lig maçının 12'sinde galip gelirken 2 karşılaşmayı kaybetti, 4 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı. Sahasında 2,22 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, iç sahada puanlarla lige tutundu.

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