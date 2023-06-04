Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.06.2023 15:15

Karim Benzema 14 yılın sonra Real Madrid'den ayrılıyor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 14 yıldır formasını giyen 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Karim Benzema 14 yılın sonra Real Madrid'den ayrılıyor
[Fotograf: İHA]

İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Karim Benzema’nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

"Real Madrid onun evi ve her zaman öyle kalacak. Ona ve tüm ailesine hayatının yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Benzema, kulübümüze 2009 yılında henüz 21 yaşında katıldı ve tarihimizin bu altın çağında önemli bir oyuncu oldu. Formamızı temsil ettiği 14 sezon boyunca 25 şampiyonluk kazandı. Bu bir Real Madrid oyuncusu için rekor bir sayı. 5 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası."

Benzema, 647 maçla Real Madrid formasını en çok giyen beşinci oyuncu ve İspanyol takımda 450 golü bulunan Cristiano Ronaldo'nun ardından 353 golle en çok gol atan ikinci futbolcusu konumunda.

Bu arada Fransız forvet, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 2022'de ilk kez kazanmıştı.

ETİKETLER
Real Madrid Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Küme düşme hattında düğüm son hafta çözülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
16:08
Sağanak taşkınlara yol açtı: Bolu-Abant kara yolu göçtü
15:46
Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi
16:10
AFAD'dan Ankara'ya uyarı: Dere yataklarından uzak durun
15:35
Yemen'de mayıs ayında yaklaşık 4 bin mayın ve mühimmat temizlendi
15:31
Almanya’da aşırı solcu kadının hapis cezasına çarptırılmasıyla çıkan olaylar sabaha kadar sürdü
Ankara'da sağanak
Ankara'da sağanak
FOTO FOKUS
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ