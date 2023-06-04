Karim Benzema 14 yılın sonra Real Madrid'den ayrılıyor

İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Karim Benzema’nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

"Real Madrid onun evi ve her zaman öyle kalacak. Ona ve tüm ailesine hayatının yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Benzema, kulübümüze 2009 yılında henüz 21 yaşında katıldı ve tarihimizin bu altın çağında önemli bir oyuncu oldu. Formamızı temsil ettiği 14 sezon boyunca 25 şampiyonluk kazandı. Bu bir Real Madrid oyuncusu için rekor bir sayı. 5 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası."

Benzema, 647 maçla Real Madrid formasını en çok giyen beşinci oyuncu ve İspanyol takımda 450 golü bulunan Cristiano Ronaldo'nun ardından 353 golle en çok gol atan ikinci futbolcusu konumunda.

Bu arada Fransız forvet, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 2022'de ilk kez kazanmıştı.