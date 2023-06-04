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Spor
DHA 04.06.2023 15:40

Arjantin'de tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti maç tatil edildi

Arjantin Premier Ligi'nde oynanan River Plate-Defensa maçında tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti. Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, 25. dakikada skor 0-0 iken mücadeleyi durdurdu ve karşılaşma tatil edildi.

Arjantin'de tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti maç tatil edildi

Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda saat 22.30'da başlayan karşılaşmada dakikalar 14'ü gösterirken bir taraftar tribünden düştü.

53 yaşındaki Pablo Marcelo Serrano, River Plate'in Monumental Stadyumu'ndaki Sivori Alta tribününde 15 metre yükseklikten düştükten sonra başından aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Ev sahibi ekip River Plate yaptığı açıklamada, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, maçı 25. dakikada skor 0-0 iken durdurdu ve karşılaşma tatil edildi. Polis, olayın nedenini araştırırken, tribünü delil toplamak için 24 saat süreyle kapattı.

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