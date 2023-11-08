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Spor
AA 08.11.2023 14:10

Bodo/Glimt Beşiktaş maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 9 Kasım Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Norveç ekibi Bodo/Glimt, hazırlıklarını tamamladı.

Bodo/Glimt Beşiktaş maçına hazır
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'a konuk olacak Norveç ekibi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Norveç temsilcisinde teknik direktör Knutsen ile kaleci Nikita Haikin, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kjetil Knutsen, çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti.

"Beşiktaş'ın sahasında baskılı oynayacağını düşünüyorum. Güzel bir atmosfer olacak. Çok sayıda seyirci tribünlerdeki yerini alacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İki takım da galip gelmeye çalışacak. İyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz."

Bodo/Glimt Beşiktaş maçına hazır

Knutsen, bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar aldıklarının hatırlatılması üzerine konuştu.

"İyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki maçlarda aldığımız puanlarla performansımızı artırıyoruz. Daha çok büyüyeceğiz ve tecrübe kazanacağız. Böylece başka ülkelerin iyi takımlarıyla oynama şansını elde edeceğiz."

Nikita Haikin ise ilk maçta Beşiktaş'ı 3-1 yendiklerini ancak İstanbul'da atmosferin farklı olacağını vurguladı.

"Çok iyi bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Kazanmak istiyoruz. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız."

Bodo/Glimt Beşiktaş maçına hazır

Bodo/Glimt maça hazır

Tüpraş Stadı'nda teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş-Bodo/Glimt müsabakası, 9 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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