Haber Giriş: Kaynak: İHA
Boca Juniors'ta koronavirüs şoku: 18 futbolcu pozitif
Boca Juniors, 18 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcuda korona virüs testlerinin sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada çarşamba günü yapılan testlerde 18 futbolcuda sonucun pozitif çıktığı, futbolcuların izolasyon ve tedavilerine başlandığı belirtildi. İzolasyon sürecini tamamlayan futbolcuların daha sonra tekrar teste tabi tutulup iyileşme durumlarına göre antrenmanlarda yer alacağı kaydedildi.
Etiketler: Boca Juniors covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 12:59
Son Haberler
- 13:07
- 13:04
- 13:01
- 12:53
- 12:49
Sıradaki Haber
Galatasaray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz