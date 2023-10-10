Bir hayal gerçekleşti: EURO 2032 Türkiye'de

Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından resmen duyuruldu.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu. İtalya Futbol Federasyonundan, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Temmuz ayında gelen teklifle iki ülke ortak aday olma kararı aldı ve çekişme ortadan kalktı.

EURO 2032 ev sahipliğine tek aday Türkiye ve İtalya ortaklığı oldu.

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki 5'er şehirde gerçekleştirilecek

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti.

Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak.

Açılış ve final maçları paylaşılacak

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım."

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası adaylık serüveni

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğini aldı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yapmıştı. Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı almıştı.