Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Milli Takım için destek çağrısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın milli takıma her zaman uğurlu geldiğini belirterek, Konyalı sporseverleri 15 Ekim'de Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta A Milli Futbol Takımı'na destek olmaya çağırdı.
Altay, gruptaki konumu nedeniyle Letonya maçının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
"Daha önce şehrimizde oynanan Fransa, Hollanda ve İzlanda maçlarında olduğu gibi Letonya maçında da Konya olarak milli takımımızı en güzel şekilde ağırlayacağız. Konya, milli takımımıza her zaman uğurlu geldi. Takımımız inşallah bu sefer de alacağı galibiyetle ülkemizi gururlandıracak. Milli takımımızın başarısı için Konya olarak tüm kalbimizle destek vereceğiz. Sporcularımızın azim ve yetenekleriyle bu zorlu maçtan da başarılı bir sonuç alacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin gururu olan milli takımımıza Letonya karşısında başarılar diliyoruz."
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ UĞUR İBRAHİM ALTAY KONYALI SPORSEVERLERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK OLMAYA DAVET ETTİ— Konya Büyükşehir Belediyesi ???????? (@Konyabuyuksehir) October 10, 2023
Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin Letonya ile Konya’da oynayacağı maç dolayısıyla A Milli Futbol Takımımıza başarılar diledi. Konya’nın… pic.twitter.com/SjZUd2AAuH