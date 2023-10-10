Süper Lig'den milli takımlara 19 takım oyuncu gönderdi

Trendyol Süper Lig'de çok sayıda oyuncu ülkelerinin formasını giymek üzere davet aldı. Ligde yer alan 20 takımdan 19'unda, bir ya da daha fazla oyuncu milli maçlarda oynamak üzere takımlarının kampına katıldı.

Milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip Fenerbahçe oldu. 11 futbolcusunu milli takımlara yollayan sarı lacivertliler bu alanda zirvede yer aldı.

Trabzonspor ise 9 futbolcuyla ikinci sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisini 8 futbolcuyla Beşiktaş, 7 oyuncuyla Galatasaray takip etti.

Hiçbir milli takıma oyuncu gönderemeyen tek takım ise Siltaş Yapı Pendikspor oldu.