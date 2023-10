VakıfBanklı voleybolcu Gabi Guimaraes: Türkiye, yüzde 100 büyük bir ekol

Brezilyalı voleybolcu, beşinci sezonuna başlayacağı VakıfBank ve Türkiye'de çok mutlu olduğunu belirtti.

Gabi Guimaraes, yeni sezonu yarın Fenerbahçe Opet ile yapacakları Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı ile açacaklarını dile getirdi.

"Yeni sezona başlayacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Teknik ekibe ve takıma yeni isimlerin katılmasıyla güçlendik. Ancak her sezonun başında hedefimiz aynı. Kupalar ve özel şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. İlk maçımızı Fenerbahçe ile oynayacağız. 4 yıldır buradayım. Fenerbahçe maçları her zaman büyük bir atmosfere ve heyecana sahne oluyor. Sezona iyi başlamak bizim için çok önemli. Çok zor bir maç olacak. Bu kupayı kazanmak için her şeyimizi sahada vereceğiz. Yeni sezona kupayla başlamayı çok istiyoruz."

Başarılı voleybolcu, VakıfBank forması altında yeni başarılar kazanmak istediğini anlattı.

"Her sezona yeni hedeflerle başlamak ve her zaman kazanmak istiyorum. Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynuyorum. VakıfBank ile tüm kupaları kazanma imkanına sahibim. Bu, benim için zirve. Yeni sezonda tüm kupaları kazanabiliriz. Kişilik ve oyuncu olarak gelişmek istiyorum. Giovanni Guidetti ile çalışmak benim için çok önemli. VakıfBank'ta 5. sezonum olacak. VakıfBank ve Türkiye benim ikinci evim. 5. sezonumda da hayal ettiğim hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Yaşadığım her şey için VakıfBank'a minnettarım. Bu takıma kaptan olarak katkı sağlamaya devam etmek istiyorum."

Gabi, Fenerbahçe Opet ile aralarında büyük bir çekişme olduğunu vurguladı.

"Fenerbahçe ile aramızda muhteşem bir çekişme var. Takımlar birbirini yukarıya çekiyor. Bu sezon da böyle olacak. Her zaman yüzde 100'ümüzü vereceğiz. İnanılmaz bir çekişme olacak. Taraftar da heyecanla takip edecek."

"İnsanların hayatını değiştirmek önemli"

Gabi Guimaraes, Türkiye'nin voleybolda önemli aşamalar katettiğini vurguladı.

"Türkiye, yüzde 100 büyük bir ekol. Dünyanın voleybol ekollerinden biri olmuş durumda. Türkiye'de maçlar takip ediliyor. Kız çocukları voleybola büyük ilgi duyuyor. Milli takımdaki oyuncuları örnek alıyorlar. Çok heyecanlı ve tutkulular. En büyük değer de bu. Dünyanın en iyisi olmaya çalışırsanız kupalar kazanırsınız ama insanların hayatını değiştirmek önemli. Türk voleybolu bunu başarıyor. Bu inanılmaz."

Brezilyalı sporcu, voleybolun Türkiye'deki gelişimine şahit olduğunu anlattı.

"Dört yıl içinde Türkiye'de çok şey gördüm. Türkiye Voleybol Federasyonunun ve kulüplerin yaptıkları önemli yatırımlarla Türk voleybolu büyüdü. Takımlar geliştikçe kaliteli yabancı oyuncular Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye Ligi dünyanın en iyilerinden ve bu yüzden her oyuncu burada oynamak istiyor. Türk insanın voleybolu ne kadar sevdiğini ve voleybola ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Voleybol, Türkiye'deki en önemli branşlardan biri. Sürekli büyüyor ve gelişiyor. Yatırım ve çok çalışma insanların hayallerini gerçeğe dönüştürerek voleybolu geliştirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki oyuncularla büyük gurur duyuyorum."

"Türkiye'de yaşamaktan büyük keyif alıyorum"

Gabi Guimaraes, Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok sevdiğini dile getirdi.

"Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Türkiye'nin tarihini çok seviyorum. Türkiye'nin çok zengin bir kültürü ve tarihi var. Bu kültürü ve tarihi tanımak için geziyorum. İnsanlar çok yardımsever. Hiç zorluk yaşamıyorum. Bana hep yardımcı olmak istiyorlar. Antalya ve Bodrum'daki plajları çok seviyorum. İstanbul'da boğazda ve deniz kıyısında gezebiliyorsunuz. Türkiye'de doğaya yakın yerleri seviyorum. Burası benim ikinci evim gibi. Türkiye'de yaşamaktan büyük keyif alıyorum."

Gabi, Fenerbahçe Opet'te forma giyen milli voleybolcu Melissa Vargas'tan övgüyle söz etti.

"Melissa Vargas, inanılmaz. Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri. Vargas şu an gerçekten zirvede. Kendisini çok geliştirdiğini ve Türk Milli Takımı'na ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Ona karşı oynamak gerçekten zor olacak."

Brezilyalı voleybolcu, Fenerbahçe Opet'te oynayan Ana Cristina ve Arina Fedorovtseva'nın geleceklerinin çok parlak olduğuna inandığını belirtti.

"İnanılmaz oyuncular. Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Geleceklerinin çok parlak olduğunu ve büyük bir iz bırakacaklarını düşünüyorum."