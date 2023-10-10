Fenerbahçe Avrupa'nın 5 büyük ligindeki rekorlarla yarışıyor

Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe, geçen sezon ligin son haftasında Gaziantep FK'yi hükmen 3-0 yendiği 7 Haziran'dan itibaren çıktığı tüm resmi karşılaşmaları kazandı.

11 Haziran'daki 2023 Ziraat Türkiye Kupası finalinde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan sarı lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında oynadığı 8 maçtan da galip ayrıldı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda kırdığı Türkiye liginin en iyi başlangıç rekorunu egale etti.

Toplamda 18 maçtır kazanan Fenerbahçe, 28 Ekim 2022-11 Mart 2023 tarihleri arasında peş peşe 17 galibiyet alan Galatasaray'a ait Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu 18 maçlık süreçte rakip fileleri 51 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 7 gole izin verdi.

Sarı-lacivertlilerin bu performansı, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanlarda kırılan rekorları da akıllara getirdi.

Avrupa liglerinin en iyi sezon başlangıcı PSG'de

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanını, 2018-2019 sezonunda Fransa Birinci Ligi'ndeki (Ligue 1) ilk 14 maçını kazanan Paris Saint-Germain (PSG) taşıyor.

Önce 1936-1937 sezonuna 8 galibiyetle başlayan Olimpik Lillois'ye ait Ligue 1 rekorunu kıran Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, devamında da Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu Tottenham'ın elinden almıştı.

İngiltere ligi rekorunu, 1960-1961 sezonuna 11 galibiyetle başlayan Tottenham elinde tutuyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra temsilcisi, 12. haftadaki Manchester City beraberliğine kadar puan kaybetmedi.

İtalya Birinci Ligi (Serie A) tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-2014 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. Francesco Totti'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi Juventus'un arkasında 2. sırada tamamladı.

Bayern Münih ise teknik direktör Pep Guardiola'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda, Almanya Birinci Ligi'nin (Bundesliga) ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Real Madrid'in üst üste 9 galibiyet alarak başladığı 1968-1969 sezonunda ele geçirdiği İspanya ligi rekoru da hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezonun sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etmişti.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi sezon başlangıçları şöyle:

Takım Lig Ülke Sezon Üst üste alınan galibiyet PSG Ligue 1 Fransa 2018-19 14 Tottenham Premier Lig İngiltere 1960-61 11 Roma Serie A İtalya 2013-14 10 Bayern Münih Bundesliga Almanya 2015-16 10 Real Madrid LaLiga İspanya 1968-69 9

Tüm kulvarlarda en uzun galibiyet serisi Bayern Münih'e ait

Son 18 resmi karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, Milan'ın 15 galibiyetle elinde tuttuğu İtalya rekorunun yanı sıra Bordeaux ve PSG'nin 16 maçla paylaştığı Fransa rekorunu da geride bıraktı.

İngiltere'deki en uzun seriye 21 maçla Manchester City imza atarken, listenin bir üst basamağında art arda 22 galibiyeti bulunan İspanyol kulübü Real Madrid yer aldı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinin rekorunu ise 16 Şubat ile 24 Eylül 2020 tarihleri arasında arka arkaya 23 resmi maç kazanan Bayern Münih elinde tutuyor.

Galibiyetler arasında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası finalleri ile UEFA Süper Kupası maçının yer alması, seriyi daha da etkileyici kılıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, tüm kulvarlarda üst üste en fazla maç kazanan kulüpler şöyle: