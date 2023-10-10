Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, son 3 maçına Hırvatistan'ın averajla gerisinde grup ikincisi olarak girdi.
Türkiye, EURO 2024 yolunda önündeki ilk maçı 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ile oynayacak.
15 Ekim'de Konya'da Letonya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını kasım ayındaki Galler karşılaşmasıyla tamamlayacak.
Grupta bir maçı eksik Hırvatistan ve Türkiye'nin 10'ar, Ermenistan ve Galler'in ise 7'şer puanı bulunuyor. D Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren takım EURO 2024 biletini kazanacak.
Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 kez mücadele etti
Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, 5 kez finallerde boy gösterdi.
Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.
2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.
Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.
Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.
Türkiye, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020'de de beklentilerin uzağında kaldı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 3 maçını da kaybetti. Kalesinde 8 gol gören milli takım, yalnızca tek golle turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:
|Yıl
|Tur
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|1960
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1964
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1968
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1972
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1976
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1980
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1984
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1988
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1992
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1996
|1. Tur
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|2000
|Çeyrek final
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|2004
|Play-off aşamasında elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2008
|Yarı final
|5
|3
|0
|2
|8
|9
|2012
|Play-off aşamasında elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2016
|1. Tur
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|2021
|1. Tur
|3
|0
|0
|3
|1
|8
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası macerası
Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:
Fransa 1960
Türkiye - Romanya: 2 - 0
Romanya - Türkiye: 3 - 0
İspanya 1964
İtalya - Türkiye: 6 - 0
Türkiye - İtalya: 0 - 1
İtalya 1968
Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - İspanya: 0 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1
İspanya - Türkiye: 2 - 0
Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0
Belçika 1972
Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Polonya - Türkiye: 5 - 1
Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Polonya: 1 - 0
Yugoslavya 1976
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1
Türkiye - İsviçre: 2 - 1
SSCB - Türkiye: 3 - 0
İsviçre - Türkiye: 1 - 1
Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - SSCB: 1 - 0
İtalya 1980
Galler - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Malta: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0
Malta - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Galler: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0
Fransa 1984
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Avusturya - Türkiye: 4 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1
Türkiye - Avusturya: 3 - 1
Batı Almanya 1988
Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 0
İngiltere - Türkiye: 8 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3
İsveç 1992
Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0
Türkiye - Polonya: 0 - 1
Polonya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 1
İngiltere - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3
İngiltere 1996
Elemeler:
Macaristan - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - İzlanda: 5 - 0
Türkiye - İsviçre: 1 - 2
Türkiye - İsveç: 2 - 1
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Macaristan: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 0 - 0
İsveç - Türkiye: 2 - 2
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
Türkiye - Portekiz: 0 - 1
Türkiye - Danimarka: 0 - 3
Hollanda-Belçika 2000
Elemeler:
Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 0
Türkiye - Finlandiya: 1 - 3
Türkiye - Moldova: 2 - 0
Finlandiya - Türkiye: 2 - 4
Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Almanya - Türkiye: 0 - 0
Play-off maçları:
İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - İtalya: 1 - 2
İsveç - Türkiye: 0 - 0
Belçika - Türkiye: 0 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
Portekiz 2004
Elemeler:
Türkiye - Slovakya: 3 - 0
Makedonya - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0
İngiltere - Türkiye: 2 - 0
Slovakya - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Makedonya: 3 - 2
Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - İngiltere: 0 - 0
Play-off maçları:
Letonya - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Letonya: 2 - 2
Avusturya-İsviçre 2008
Elemeler:
Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Macaristan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Yunanistan - Türkiye: 1 - 4
Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)
Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2
Malta - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - Macaristan: 3 - 0
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Yunanistan: 0 - 1
Norveç - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Çekya: 3 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)
Yarı final
Türkiye - Almanya: 2 - 3
Polonya-Ukrayna 2012
Elemeler:
Kazakistan - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - Belçika: 3 - 2
Almanya - Türkiye: 3 - 0
Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Avusturya: 2 - 0
Belçika - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 2 - 1
Avusturya - Türkiye: 0 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 3
Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3
Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0
Fransa 2016
Elemeler:
İzlanda - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekya: 1 - 2
Letonya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 3 - 1
Hollanda - Türkiye: 1 - 1
Kazakistan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Letonya: 1 - 1
Türkiye - Hollanda: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - İzlanda: 1 - 0
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
İspanya - Türkiye: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
EURO 2020
Elemeler:
Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - Moldova: 4 - 0
Türkiye - Fransa: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Andorra: 1 - 0
Moldova - Türkiye: 0 - 4
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Fransa - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İzlanda: 0 - 0
Andorra - Türkiye: 0 - 2
Finaller:
Grup maçları
İtalya-Türkiye: 3-0
Türkiye-Galler: 0-2
İsviçre-Türkiye: 3-1