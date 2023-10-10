Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.10.2023 11:25

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Ankaralı sporseverlere destek çağrısı

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncuları Betül Yılmaz, Didem Hoşgör ve Buğu Sönmez, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan'a karşı Ankara'da oynanacak maç için sporseverlere destek çağrısı yaptı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Ankaralı sporseverlere destek çağrısı
[Fotograf: AA]

İlk maçında Karadağ ile yarın başkent Podgorica'da, ikinci karşılaşmasında ise Sırbistan ile 15 Ekim Pazar günü Ankara'da karşılaşacak milli takımda Betül Yılmaz, Didem Hoşgör ve Buğu Sönmez, kamp dönemi ve gruptaki hedeflerine dair açıklamada bulundu.

Kaptan Betül Yılmaz, takımda herkesin heyecanlı ve motive olduğunu dile getirdi.

"Önce Karadağ ile onların evinde oynayacağız. Bu grubu geçip Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Gruptaki diğer rakibimiz Sırbistan, daha önce Avrupa Şampiyonası'nı deneyimlemiş, iyi oyunculardan oluşan güzel bir takım. Bizim için Sırbistan ve Karadağ maçları zor geçecek. Çünkü bizden daha tecrübeliler. Birçok oyuncusu Avrupa'da oynayan iki takımla karşı karşıyayız. Bulgaristan'dan evimizde ve dışarıda ikişer puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sırbistan ve Karadağ karşısında sürpriz olarak düşünülen iki ya da bir puan almayı istiyoruz."

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Ankaralı sporseverlere destek çağrısı

Betül, Dünya Şampiyonası elemelerinde Sırbistan'a kaybetmelerinin kendilerini daha fazla motive ettiğini aktardı.

"Onlara karşı puan elde etmek istiyoruz. Bu puanlara çok ihtiyacımız var. En azından evimizde Ankara'daki maçta 2 puan almamız gruptaki avantajımız için büyük önem taşıyor. Ankara'da oynadığımız maçlarda hem camiamız hem de hentbolseverlerden destek görüyoruz. Güzel destekliyorlar, memnunuz ama daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz hep 'bu oyun 7 kişiyle oynanıyor' deriz, sekizinci oyuncumuz tribündeki insanlar. O yüzden lütfen gelip bizi desteklesinler. Kazanmamızda payları olsun."

Didem Hoşgör: Bütün hentbolseverleri destek için bekliyoruz

Didem Hoşgör ise genç bir takım olduklarını belirtti.

"4 Ekim'de Haldun Alagaş Spor Salonu'nda hazırlıklarımıza başladık. Herkes heyecanlı ve hırslı. Önümüzdeki maçları kazanıp bu gruptan güzelce çıkmayı düşünüyoruz. Öncelikle Karadağ'a gidiyoruz. İyi bir takım olduklarını biliyoruz. Videolarını izliyoruz. Biz de kuvvetliyiz. Onlardan bir puan alıp evimizde Sırbistan maçını kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz."

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Ankaralı sporseverlere destek çağrısı

Didem, Sırbistan maçını bir rövanş olarak görüp hırslı bir şekilde mücadele edeceklerini kaydetti.

"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Sırbistan maçımız Ankara'da olacak. Bütün hentbolseverleri destek için bekliyoruz çünkü çok ihtiyacımız olacak."

Buğu Sönmez: Taraftarımıza çok ihtiyacımız var

Milli takımın genç oyuncusu Buğu Sönmez de eleme maçlarına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

"Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Umarım istediğimiz sonuca ulaşır ve gruptan çıkarız. A Milli Takım'da yer almak gurur verici. Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Atmosferi çok sevdim. Umarım böyle devam eder. Ankara'daki maçımıza tüm sporseverleri bekliyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var."

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Ankaralı sporseverlere destek çağrısı

ETİKETLER
Hentbol
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Ticaret Bakanı Bolat'tan indirim çağrısı
11:44
Bakan Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz
11:38
İran, 2020'de düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini savundu
11:38
Hindistan'da, maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
11:33
Meclis, dünyadaki çalışma ve dinlenme sürelerini inceledi
11:34
İsrail ordusu Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladığını duyurdu
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
FOTO FOKUS
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ