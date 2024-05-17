Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2024 05:22

Netanyahu: Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü.

Netanyahu: Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.

Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.

Netanyahu, şu an çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış olacaklarını savundu.

"Yüzlerce askerimiz öldü"

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar." dedi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu Gazze
Sıradaki Haber
İsrail Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:21
Kağıt gibi ezilen tırdan yara almadan kurtuldu
06:10
İzmir'de müstakil evde yangın
05:43
Küçükçekmece’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
05:36
Gazze'deki hükümet: Beyt Hanun sakinleri su ve gıdadan yoksun
04:27
Bakan Ersoy, Yunan mevkidaşıyla "Romeo ve Juliet" oyununu izledi
03:04
İsrail Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ