İsrail'in saldırılarında biri kadın dört gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşında biri kadın 4 gazeteci daha şehit oldu" ifadelerine yer verilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 147'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Amine Mahmud Hamid adlı kadın gazetecinin, Filistin'de çeşitli medya kuruluşlarında program sunucusu ve basın editörlüğü yaptığına dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.