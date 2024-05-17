Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2024 00:33

İsrail'in saldırılarında biri kadın dört gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın dört gazeteci daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında biri kadın dört gazeteci daha hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşında biri kadın 4 gazeteci daha şehit oldu" ifadelerine yer verilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 147'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Amine Mahmud Hamid adlı kadın gazetecinin, Filistin'de çeşitli medya kuruluşlarında program sunucusu ve basın editörlüğü yaptığına dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanlarında durmasına izin vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:54
Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu
01:36
Çorum'da kiremit fabrikasında yangın
01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:59
ABD'de Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini onaylayan Rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
00:55
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
00:22
İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanlarında durmasına izin vermedi
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ