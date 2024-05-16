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Dünya
AA 16.05.2024 23:19

James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı.

James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi

ABD ve Avrupa ortak yapımı olan teleskobun, bilinen en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi.

Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanı Hannah Ubler, buluşla ilgili yayımlanan makalede, "Devasa kara delikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor." ifadesine yer verdi.

Bilim adamları tarafından yapılan açıklamada, bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli kara delik birleşmesi olduğu kaydedildi.

James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi

James Webb Uzay Teleskobu yeni keşfi, gökbilimcilerin süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüyle ilgili sorusunun da cevabı olabileceği belirtildi.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmaya devam ediyor.

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