Parçalı Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 16.05.2024 22:36

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yangın: 3 kişi öldü 16 kişi yaralı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangında 3 kiṣi öldü. ikisi ağır 16 kiṣide yaralandı. 3 Türk ailenin oturduğu, 24 daireli bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruṣturma baṣlattı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yangın: 3 kişi öldü 16 kişi yaralı

Almanya'da bir yangın dehṣeti daha yaṣandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti'nin Baṣkenti Düsseldorf'da bir binanın giriṣ katında baṣlayan yangında 3 kiṣi hayatını kaybetti. Yangında ikisi ağır 16 kiṣide yaralandı.

Gece yarısı binanın zemin katında bulunan büfede meydana gelen patlama sonucu baṣlayan yangın, kısa sürede 6 katlı binayı sardı.

Patlama sonrası cadde savaṣ alanına döndü, park halindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Düsseldorf İtfaiyesi'nin müdahale ettiği yangında kimlikleri açıklanmayan 3 kiṣi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, yaralı ve diğer vatandaṣları binanın arka kısmında bulunan balkonlardan içeri girerek kurtardı.

Yangın sonrası Flingern bölgesinde bulunan bina kullanılamaz hale geldi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yangın: 3 kişi öldü 16 kişi yaralı

Çoğunluğu göçmen olmak üzere, 24 ailenin oturduğu binada 3 Türk ailenin yaṣadığı açıklandı.

Türkiye'nin Düsseldorf Baṣkonsolosu Ali İhsan İzbul, yanan binada yaṣayan Türk vatandaṣı İsmail Kızıltan'ı yakınının evinde ziyaret ederek geçmiṣ olsun dileklerini iletti.

İzbul, "yangınla ilgili, binada yaṣayan Türk vatandaṣlarının durumunu yakından takip ettiklerini" açıkladı.

Yangının hangi sebepten çıktığı açıklanmazken, Polis çıkan yangınla ilgili soruṣturma baṣlattı.

25 Mart'da Solingen'de kundaklanan evde çıkan yangında Türk kökenli aynı aileden 4 kiṣi hayatını kaybetmiṣ, 9 kiṣide yaralanmıṣtı. 

Haber: Bülent Dönmez

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivilleri vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:09
Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı
22:36
İsrail Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivilleri vurdu
21:56
Yılmaz: Rezervlerimizdeki artış dezenflasyon sürecine önemli bir katkı sağlayacaktır
22:44
Bakan Kacır, Londra'da girişim sermayesi fon yöneticileriyle görüştü
21:52
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş
21:57
12 ilde gösteri yürüyüşleri 4 gün yasaklandı
Temsili askerlik töreninde komandoların gösterisi ilgiyle izlendi
Temsili askerlik töreninde komandoların gösterisi ilgiyle izlendi
FOTO FOKUS
Bu köyde sadece 2 öğrenci var
Bu köyde sadece 2 öğrenci var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ