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Dünya
AA 17.05.2024 00:15

İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanlarında durmasına izin vermedi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İsrail'e silah taşıdığı belirtilen bir geminin ikmal yapmak için İspanyol limanlarında durmasını engelledi.

İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanlarında durmasına izin vermedi

"Marianne Danica" adlı Danimarka uyruklu ticari yük gemisinin İsrail'e silah ve patlayıcı malzeme taşıdığının duyurulmasının ardından Sumar ittifakı ve Podemos partisinden gelen suç duyurularını dikkate alan hükümet, 21 Mayıs'ta bir İspanyol limanına ikmal için yanaşma talebinde bulanan gemiye izin vermedi.

Konuya ilişkin, Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Bunu ilk defa yapıyoruz, çünkü ilk defa İsrail'e silah taşıyan bir geminin İspanya limanına uğramak istediğini tespit ediyoruz. Politikamız, İsrail'e gönderilecek savaş malzemeleri için yeni ihracat lisansları vermek değildir. Bu yüzden, geminin ikmal için durmasına izin verilmemesi bu politikamızla tutarlı ve aynı çizgidedir." dedi.

Diğer yandan İspanya'nın güneyindeki Cartagena limanı açıklarına gelen "Borkum" adlı geminin de İsrail'e gönderilmek üzere silah taşıdığı yönündeki haberler üzerine bazı sivil toplum örgütlerince limanda gösteriler düzenlendi.

Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı sivil toplum kuruluşu, "Borkum" adlı gemide 12 ton roket, 1,5 ton patlayıcı ve 740 kilogram diğer askeri malzemelerin olduğunu iddia etti.

Gemi, limana yanaşmadan açıkta bekletilirken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki Podemos partisi geminin yükünün araştırılması için savcılığa başvurdu.

Hükümet kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamalarda ise geminin son varış noktasının İsrail değil Çekya olduğu belirtildi.

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