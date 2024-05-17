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Dünya
AA 17.05.2024 03:02

İsrail Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde 1 Filistinliyi öldürdüğü, 1'i çocuk 2 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Tulkerim'in Bela ve Anebta kasabaları ile Kalkilya'ya baskın düzenledi.

Bela'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki bir Filistinli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail güçleri, ateş açarak yaraladığı başka bir gencin ise ambulansla hastaneye kaldırılmasına izin vermedi. Yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi alınamadı.

İsrail güçleri ayrıca, Bela kasabasının Batı Mahallesi'nde Filistinli tutuklu Muhammed Talal Ebu Yasin'in aile evine baskın düzenledi ve evi patlatmak için ölçülerini aldı.

Tulkerim'in Anebta kasabasındaki baskında da Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri, 16 yaşındaki bir çocuğun bacağından yaralanmasına neden oldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kalkilya kentindeki baskında ise motosiklet kullanan bir genç, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askerlerin, genci doğrudan hedef aldığı görüldü.

İsrail güçleri ayrıca kent merkezindeki Eş-Şeyma Kavşağındaki "şehit" Mahmud Hilal'in anıtını yıktı ve Kefr Saba Mahallesi'nde bazı noktalara keskin nişancı yerleştirdi.

Böylelikle, İsrail güçlerinin, dün geceden bu yana Tulkerim'de öldürdüğü Filistinli sayısı 4'e yükseldi.

Bir grup Yahudi yerleşimci ise Ramallah'ın doğusundaki yasa dışı Kokhav HaShahar yerleşim biriminde Filistinliye ait bir tırı ateşe verdi, sürücüsünü ise yaraladı.

İsrail basınındaki haberlerde ise yerleşimcilerin, tırın Gazze'ye yardım taşıdığını zannettiği ve bu yüzden saldırı düzenlediği iddia edildi.

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