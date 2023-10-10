EURO 2032 için Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarını tamamladı

EURO 2032 ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İtalya Futbol Federasyonu heyetleri, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda sunumlarını tamamladı.

UEFA'da TSİ 10.30'da başlayan toplantıda ilk olarak EURO 2028'in ev sahibi adayları Birleşik Krallık ve İrlanda Futbol Federasyonu yetkilileri sunumlarını yaptı, ardından Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarına gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gerçekleştirilecek törenle EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipleri resmen açıklanacak.

Türkiye ve İtalya'nın adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.

TFF adına sunumu Başkan Vekili ve UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt yaptı.

Sunumda EURO 2032 için hazırlanan ortak tanıtım videosu da UEFA Yönetim Kuruluna izlettirildi.

Federasyon yetkililerinin sunumlarının ardından, TFF Futbol Elçisi ve eski milli kaleci Volkan Demirel, İtalyan eski milli kalecisi Gianluigi Buffon ile Buffon'un eşi olan İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico konuşma gerçekleştirdi.