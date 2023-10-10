Mehmet Büyükekşi: Statların hazır olması çok önemliydi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, EURO 2032 ev sahipliğinin tüm Türkiye'ye armağan olmasını diledi.

"Beş defa aday olup bir türlü hayata geçiremedik ama sevinçli haberi aldığımız tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Statların, yolların, köprülerin ve konaklama tesislerinin hazır olması çok önemliydi. Bunlar bize büyük katkı sağladı. Cumhurbaşkanı'mızın futbolla son derece ilgili olması da bizim adımıza son derece destekleyici oldu."

Mehmet Büyükekşi, İtalya ile tarihi ve turistik olarak birçok ortak özelliğe sahip olduklarına vurgu yapyı.

"Güçlü yanlarımızı bir araya getirerek büyük bir sinerji ortaya çıkaracağız. İtalya, önemli bir dış ticaret ortağımız. Dünya dış ticaretinde 5. ortak ülkemiz. İtalyanların futbol elçisi Gianluigi Buffon, bizim elçimiz ise Volkan Demirel. Futbolda da büyük iş birlikleri yapabiliriz. Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etmemiz için 9 yılda çok çalışmamız lazım. İtalya ile EURO 2032 ev sahipliğini gerçekleştirmek büyük bir onur."

"Milletimize bu haberi verebildiğimiz için mutluyuz."

"Biz ve İtalya 10 şehir bildirdik fakat bunları 5'er stadyuma düşüreceğiz"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, @trtspor'a özel açıklamalarda bulundu... pic.twitter.com/qwIDPRkpPL — TRT Spor (@trtspor) October 10, 2023

Son olarak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çok iyi bir ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Böyle büyük organizasyonları düzenleme konusunda eksiğimiz yok. Bu durum, EURO 2032'yi almamızda büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Servet Yardımcı: Tarihi bir gün oldu. Çok mutluyum

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı: Her bakımdan hazır olduğumuz için biz bunu zaten uzun zamandır hak ediyorduk. Bütün verilen emekleri bugün taçlandırmış olduk. pic.twitter.com/9i4PZQ1hcK — TRT Spor (@trtspor) October 10, 2023

Servet Yardımcı, EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye ile İtalya'ya verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Sporun büyük destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği, bu konudaki katkısı ve kararı çok önemli oldu. Kendisine şükranlarımı gönderiyorum. Tarihi bir gün oldu. Mutluyum."

Servet Yardımcı, organizasyonun düzenleneceği kentlerin 3 sene içinde belirleneceğini aktardı.

"İki ülkeden 5'er stat sunulacak. Açılış ve final maçlarının nerede oynanacağına henüz karar verilmedi. Organizasyon komitesinde karara bağlanacak. Her şey yolunda. Ülkemizin altyapısıyla, statlarıyla ve organizasyon düzenleme becerisiyle çok güzel bir ev sahipliği yapacağına inanıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin EURO 2032 elçisi Volkan Demirel: Ülkem adına çok gurur duyuyorum

Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi, A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi ve Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Demirel, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

EURO 2032'de tüm dünyaya Türkiye'nin güzelliklerini ve misafirperverliğini göstermeye çalışacaklarını belirten Volkan Demirel, "Ülkem adına çok gurur duyuyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Demirel, UEFA'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin EURO 2032'ye nasıl hazırlandığını göstermeye çalıştıklarını aktardı.

"Gerçekten büyük bir ekip var. Güzel hazırlanmışlar. Bizim de konuşmalarımız vardı. Sonra karar alındı. Dün Buffon ile beraber 'Biz hazırız' diye sosyal medya paylaşımım oldu. Kazanacağımızdan emindik."

Volkan Demirel: Türk insanı için 10 Ekim çok özel bir gün. Bugünü unutmayacağız. pic.twitter.com/1KJgdLYzsm — TRT Spor (@trtspor) October 10, 2023

Volkan Demirel, İtalya'nın EURO 2032 elçiliğini üstlenen dünyaca ünlü eski kaleci Gianluigi Buffon ile çok iyi bir iletişim kurduklarını kaydetti.

"Onu görünce İtalya ile Türkiye'nin aslında ne kadar doğru bir ortaklık kurarak bu şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir EURO 2032 bizleri bekliyor. Futbol adına ne gerekiyorsa ülkem adına yapmaya hazırım. Buffon olmak gerçekten kalecilikten öte bir şey. Bugün de bana onu çok güzel hissettirdi ve yaşattırdı. Hem karakteriyle hem de iki gündür benimle yaptığı konuşmalarıyla güzel bir arkadaşlık bağı oluştu. 9 yıl boyuncu inşallah en iyi şekilde birbirimizi şampiyonaya hazırlayacağız."

Demirel, "9 yıl sonrası için Volkan Demirel neler düşünüyor? Orada kendisini nasıl görüyor?" sorusuna yanıt verdi.

"İnşallah 2032'de bu turnuvada olmak isterim. Başlangıç adımını benim atmam... Gerçekten çok büyük hayallerim var. İnşallah bu hayalleri de acele etmeden ve yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyorum. Hayallerimden birisi de şu an bu. İnşallah Allah bana nasip eder, görev ne olursa olsun hiç fark etmez. Türk futbolu adına elimden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırım."

Mustafa Eröğüt: Türk futbolu için çok önemli

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, 2032 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2032) İtalya ile ev sahipliği yapacak olmalarına ilişkin, "Bizden sonraki jenerasyonlara futbol adına bir miras bırakıyoruz." dedi.

"20 stadyum gerekse sağlayabilecek konumdayız"

"Bizden sonraki jenerasyonlara bir miras bırakıyoruz"



TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, @trtspor'a özel açıklamalarda bulundu... pic.twitter.com/mFv12dsHVQ — TRT Spor (@trtspor) October 10, 2023

Mustafa Eröğüt, Avrupa şampiyonasını ilk kez düzenleyecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Bu konuda emeği geçen herkese Türk futbolu adına çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 9 sene az bir zaman değil. Bir jenerasyon fark ediyor. Bizden sonraki jenerasyonlara futbol adına bir miras bırakıyoruz. Türk futbolu için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum." .

Eröğüt, UEFA Yönetim Kurulu'nun yaptıkları sunumu çok beğendiğini belirtti.

"Sunum güzeldi ve çok sıcak bir ortamda geçti. İtalya ile birlikte çektiğimiz, reklam tadında bir adaylık videomuz vardı. Onu da çok beğendiler. Her şey çok pozitifti. Volkan Demirel bizim efsanemiz, İtalyanların da efsanelerinden Gianluigi Buffon. Onların beraber olması da çok sıcak bir ortam yarattı."

Mustafa Eröğüt, EURO 2032'ye yarından itibaren sıkı bir şekilde hazırlanacaklarının altını çizdi.

"İki ülke de adaylık dosyasında 10'ar statla başvuru yaptı. İlk olarak bunlar 5'er stada inecek. Fikstür, açılış maçı ve final maçı gibi planlamalar için 2026 yılına kadar zamanımız var. Bunları İtalyan dostlarımızla çalışıp, planlayacağız. Finalin nerede oynanacağı 2026 yılında belirlenecek. Türkiye olarak bu turnuvayı tek başımıza düzenleyecek gücümüz vardı. Açılışı da final maçını da en güzel şekilde planlayabiliriz. Hiçbir endişemiz ve çekincemiz yok. Biz her şeye talibiz. Ancak bu bir iş birliği. Bu konuları da iş birliği içinde çözmemiz lazım."