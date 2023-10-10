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Spor
AA 10.10.2023 13:30

TFF'den UEFA'ya teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ile İtalya'ya ortaklaşa verilmesi dolayısıyla UEFA'ya teşekkür etti.

TFF'den UEFA'ya teşekkür

UEFA Yönetim Kurulu'nun, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki toplantısında aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirdi.

Türkiye'yi adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.

İtalya Futbol Federasyonu'nu temsilen ise delegasyonda Başkan Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya Millî Takımı'nın Kafile Başkanı ve futbol elçisi olan Gianluigi Buffon ile İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico yer aldı.

Yapılan sunumların ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. Ceferin, EURO 2028'e Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti'nin, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası
Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu, yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi.

Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, 'Play as One' mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır."

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