19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada, 2.11.26'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıktı.

Fransız Antoine Laurent Jac Marc ikinci, İspanyol Alex Ramirez Castejon üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu Deniz Ertan ise kadınlar 400 metre bireysel karışıkta, 4.40.97'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Viktoria Zeynep Güneş ise 4.46.30 ile dördüncü en iyi dereceyi elde etti.

Altın madalya, 4.40.86'lık zamanıyla İtalyan Sara Franceschi'nin oldu.