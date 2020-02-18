Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir. Yasin Sülün'e çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.