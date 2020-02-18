Galatasaray’ın yeni sözleşme imzalamayı kabul etmediği için kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki Mustafa Kapı kariyerine yurt dışında devam edecek.

Geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen genç yetenek, 31 Mayıs 2020’de bitecek mukavelesini uzatmayınca sarı kırmızılı kulübün sert tepkisiyle karşılaştı.

Mustafa Kapı da taraftarlar arasında dile getirilen "Fenerbahçe ile anlaştığı için yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı" iddialarını yalanladı.

Hayalinin yurt dışında futbol oynamak olduğu için böyle bir karar aldığını ifade eden 17 yaşındaki futbolcu "Amacım kontrat, para ya da Galatasaray’a saygısızlık değil. Hedefim Avrupa’da oynamak ve bunu gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Mustafa Kapı’nın Başkanlığını Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Işıtan Gün’ün yaptığı Fortuna Sittard’a transfer olacağı iddia edildi.

Fortuna Sittard 18 takımlı Hollanda liginde 24 puanla 14. sırada yer alıyor.