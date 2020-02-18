İsveç’i şubat ayında nasıl hayal edersiniz? Hele hele İsveç-Norveç sınırını. Onlarca santimetre kar, soğuk hava, buz tutmuş göller?

Ancak bu sene durum biraz farklıydı. Mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yağmayan kar (ya da yağan çok az kar) Dünya Ralli Şampiyonası’nı ciddi şekilde etkiledi. İsveç’te kar ve buz üzerinde seyretmeye alışkın olduğumuz ralli otomobilleri, bu kez çamur ve su birikintileri üzerinde yarıştılar. Kar yokluğu nedeniyle etaplar yarı yarıya kısaltıldı. 18-19 etap üzerinden geçilmesine alışkın olduğumuz yarış sadece 9 etap üzerinden yapıldı.

Evans'ın kariyerindeki ikinci galibiyet

Tüm bu olumsuz şartlara rağmen ortaya yine de büyük bir rekabet çıktı. Özellikle podyumun ikinci ve üçüncü basamakları için. Zira Elfyn Evans liderliği ilk gün ele geçirdi ve bir daha bırakmadı. 9 etabın 5’ini kazanan Galli pilot, İsveç’teki ilk, kariyerindeki ikinci galibiyetini aldı.

Sezona Monte Carlo’daki tatmin edici üçüncülükle başlayan Evans, İsveç galibiyetiyle birlikte dünya şampiyonasında pilotlar klasmanı liderliğine yükseldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Son şampiyon Tanak ikinci oldu

Geçtiğimiz yılın dünya şampiyonu Ott Tanak, geçen sene kazandığı İsveç’e büyük umutlarla gelmişti. Monte Carlo’dan puansız ayrılan Estonyalı pilot burada elde edeceği bir birincilikle yaralarını sarmak istiyordu. Ancak o da Evans’ın temposuna ayak uyduramadı. Ralliyi iki etap galibiyetiyle Galli pilotun gerisinde ikinci sırada tamamlayan Tanak, bu sezonki ilk puanlarını aldı.

İsveç Rallisi’nde üçüncülük mücadelesiyse nefesleri kesti. Son etaba 6 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier 3. sırada başlasa da 19 yaşındaki Kalle Rovanpera onu geçmeyi başardı. Rallinin son etabı olan Power Stage’de tüm rakiplerini geride bırakan genç pilot, hem ekstra 5 puanı cebine koydu hem de takım arkadaşı Ogier’yi geçerek podyumun üçüncü basamağına çıktı. Bu sonuç Rovanpera’yı pilotlar klasmanında da beşincilikten dördüncülüğe taşıdı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ogier'in adaptasyon süreci

İsveç’te daha önce 3 kez kazanan Sebastien Ogier yeni takımına adaptasyon sürecini sürdürüyor. Sezon başında Citroen’den Toyota’ya geçen Fransız pilot, Monte Carlo’daki ikinciliğin ardından İsveç’te de 4. oldu. Ogier 2012 yılından bu yana ilk kez sezonun ilk 2 yarışından galibiyetsiz ayrıldı.

Ford pilotları yine podyumda yok

Memnuniyetsiz tavırlarıyla dikkat çeken ve sezonun ilk yarışında podyum göremeyen Ford pilotları İsveç’te de podyuma çıkamadı. Geçen sene İsveç’te ikinci olan Esapekka Lappi beşinci, Teemu Suninen ise 8. oldu.

[Mehmet Sevinç]

İsveç Rallisi’ni 2018 yılında kazanan ve Monte Carlo Rallisi’nden de 30 tam puanla ayrılan Thierry Neuville İsveç’te istediği tempoyu bulamadı. Şampiyona lideri olduğu için ilk gün etaplara ilk sırada başlayan Neuville bu durumdan şikayetçiydi. Ralliyi 6. sırada tamamlayan Belçikalı dünya şampiyonasında da Elfyn Evans’a yakalandı ve ikinci sıraya geriledi.

