Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti.

"Alt baldır adalesinde kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Takımın dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan Emirhan İlkhan'ın ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı.

Arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a sağlık ekibi tarafından risk analizi değerlendirmesi yapıldı, oyuncunun tedbir amacıyla VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.