Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adanaspor Jordon Ibe ile sözleşme imzaladı
Adanaspor, bir dönem Liverpool forması da giyen Jordon Ibe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, ara transfer döneminde eksik gördüğü forvet mevkiine Jordon Ibe'yi kattı.
Transfer, Adanaspor Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akgül ile verdiği poz ile kulüp sosyal medyasından duyuruldu.
Bir dönem Liverpool ve Bournemouth formaları da giyen 26 yayındaki Jordon Ibe ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı. Ibe, son olarak Derby County takımında forma giydi.
Kulübümüz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Jordon Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır pic.twitter.com/766u1yKYvM— Adanaspor A.Ş. (@AdanasporResmi) January 17, 2022
Etiketler: Adana Transfer Haberleri
Son Haberler
- 17:43
- 17:39
- 17:50
- 17:10
- 17:12
Sıradaki Haber
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Euro 2024 serüveni başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz