Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Vedat Muriç Premier Lig yolcusu
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriç'i, İngiliz ekipleri kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'den 2020-2021 sezonu başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'e, İngiliz kulüpleri talip oldu.
Kosovalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile Championship'den West Bromwich Albion devreye girdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre iki ekibin de Vedat'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise Muriç'in performansına göre satın alma opsiyonunu kullanacakları belirtildi.
Vedat Muriç'e, bu sezon Lazio formasıyla Seri A'da 11 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig
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