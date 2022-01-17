Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’in 2 bin 200 metre rakımındaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle yapılan, kayak merkezi içinde bulunması ve yapay olması dolayısıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Buz dağı" şeklindeki parkta, rotalarını belirleyen sporcular ilk tırmanışlarını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşların ortaklaşa düzenlediği 3 gün sürecek etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Fransa, Gürcistan ve İran gibi ülkelerin yanı sıra kayıt yaptırmayan 9 Avrupa ülkesinden sporcu da katılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, organizasyonun başarılı şekilde başladığını ve etkinliklerin çok renkli geçeceğini aktardı.

Emeç, etkinliğe katılımın iyi bir seviyede olduğunu belirtti.

"Festivale katılımın 300 sporcuya ulaşması hedefleniyor. Uluslararası düzeyde sporcular var. 30’un üstünde tırmanış yapılacak. Burada 20 Ocak’ta Türkiye yarışmalarını düzenleyeceğiz. Yerli ve yabancı çok sayıda ünlü dağcı burada. Festivale kayıt yaptırmayan ancak burada tırmanış gerçekleştirecek olan Avrupa'nın 9 ülkesinden gelecek olanlar da var."

Tırmanış için Palandöken'e gelen sporculardan ünlü Türk dağcı Tunç Fındık da buz duvarına her yaştan ve her kesimden insanın tırmanış yapabileceğini söyledi.

Fındık, arkadaşlarıyla belirledikleri rotalardan tırmanış yaptıklarını aktardı.

"Türkiye'nin özellikleri bakımından tek olan buz duvarına amatör veya sırf antrenman için tırmanmak isteyenler de gelebilir. Burası çok güzel bir alan. Etkinliklere bu sene dağ kayağı da dahil edilmiş. Herkesi burada tırmanmaya bekliyoruz."