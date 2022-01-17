Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Lucas Martins'i transfer etti
Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin'de Beijing Guoan forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etti.
Akdeniz temsilcisi, Brezilyalı futbolcuyla bir buçuk yıllığına anlaştığını açıkladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Martins'in kırmızı-beyazlı ekipte 20 numaralı formayı giyecek.
Lucas Martins, Shaktar Donesk, Sampdoria formaları gibi takımlarda görev aldı.
Son olarak Beijing Guoan forması giyen Sambacı orta saha serbest oyuncu statüsünde bulunuyordu.
Hoş Geldin Fernando Lucas Martins!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 17, 2022
Kulübümüz Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Ix5DTexJKS
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig Transfer Haberleri
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