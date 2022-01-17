Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan Djordjevic'in izolasyon ve tedavi süreci başlatıldı.
"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan COVID-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen COVID-19 testi pozitif sonuçlanmıştır."
Aleksandar Djordjevic’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 17, 2022
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Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs Basketbol
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