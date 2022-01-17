Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan Djordjevic'in izolasyon ve tedavi süreci başlatıldı.

"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan COVID-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen COVID-19 testi pozitif sonuçlanmıştır."