Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler turun ilk maçında 19 Ocak Çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan Markovic yönetecek.

Maçın rövanşı ise 22 Ocak Cumartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak. TSİ 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Tur atlayan takım ikinci ön eleme gruplarında mücadele edecek.