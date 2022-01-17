Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitci Baskonia-Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasından koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Bitci Baskonia-Anadolu Efes maçı 8 Mart'ta oynanacak.
Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta oynanması planlanan ancak kononavirüs vakaları nedeniyle ertelenen müsabaka 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
11 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen, #EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Bitci Baskonia mücadelesi 8 Mart Salı günü saat 23.00'te oynanacaktır. #NewQuest #BenimYerimBurası— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 17, 2022
Etiketler: Basketbol Anadolu Efes
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