Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta oynanması planlanan ancak kononavirüs vakaları nedeniyle ertelenen müsabaka 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

11 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen, #EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Bitci Baskonia mücadelesi 8 Mart Salı günü saat 23.00'te oynanacaktır. #NewQuest #BenimYerimBurası — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 17, 2022