Beşiktaş'ta yeni alternatif Chuba Akpom
Kenan Karaman ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Valentin Rosier'yi renklerine bağlamaya yakın olan yönetim, santrfor içinse girişimlerini sürdürüyor. Chuba Akpom da listede.
Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Kenan Karaman ile anlaşan siyah beyazlılar, Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.
Fransız sağ bekle el sıkışan Beşiktaş yönetimi, kulübü Sporting Lizbon ile detayları görüşüyor.
Bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda Rosier, kendisini 4 yıllığına siyah beyazlılara bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Diego Costa’dan haber bekleniyor
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, ikinci kamp dönemi başlamadan önce transferlerin büyük kısmının takıma katılmasını istediği biliniyor.
İspanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak siyah beyazlılar, bu süreçte yeni futbolcuların da uyum sürecini atlatmasını hedefliyor.
Santrfor transferinde ise henüz bir gelişme yok. Diego Costa’dan haber bekleyen Beşiktaş yönetimi, diğer isimler üzerine de çalışmalarına devam ediyor.
Chuba Akpom gündeme alındı
Middlesbrough’da forma giyen Chuba Akpom, yeniden siyah beyazların listesine girdi. İngiliz santrfor geçen sezon PAOK’ta oynarken de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
25 yaşındaki oyuncunun, Haziran 2023'e kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş yönetimi, görüştüğü isimlerle istediği noktaya gelemezse Akpom için Middlesbrough’nun kapısını çalacak.