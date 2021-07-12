Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Kenan Karaman ile anlaşan siyah beyazlılar, Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Fransız sağ bekle el sıkışan Beşiktaş yönetimi, kulübü Sporting Lizbon ile detayları görüşüyor.

Bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda Rosier, kendisini 4 yıllığına siyah beyazlılara bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Diego Costa’dan haber bekleniyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, ikinci kamp dönemi başlamadan önce transferlerin büyük kısmının takıma katılmasını istediği biliniyor.

İspanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak siyah beyazlılar, bu süreçte yeni futbolcuların da uyum sürecini atlatmasını hedefliyor.

Santrfor transferinde ise henüz bir gelişme yok. Diego Costa’dan haber bekleyen Beşiktaş yönetimi, diğer isimler üzerine de çalışmalarına devam ediyor.

Chuba Akpom gündeme alındı

Middlesbrough’da forma giyen Chuba Akpom, yeniden siyah beyazların listesine girdi. İngiliz santrfor geçen sezon PAOK’ta oynarken de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

25 yaşındaki oyuncunun, Haziran 2023'e kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi, görüştüğü isimlerle istediği noktaya gelemezse Akpom için Middlesbrough’nun kapısını çalacak.