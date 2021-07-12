Dünyanın en önemli organizasyonlarından Formula 1'in İstanbul ayağı için tarih açıklandı. Organizasyon ile dünyanın gözü yeniden Türkiye'de olacak.

Saat 12.30'da satışa sunulan biletler için 2 farklı dönem belirlendi.

31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden satışa çıkan biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: