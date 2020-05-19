Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'ta tüm testler negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan tüm çalışan, futbolcu ve teknik heyetin ikinci test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamda şu şifadelere yer verildi.
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: koronavirüs BeşiktaşSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 21:34
Son Haberler
- 21:58
- 21:29
- 21:21
- 21:12
- 21:07
Sıradaki Haber
Roberto Carlos'tan Ronaldo'ya övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz