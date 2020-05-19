Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamda şu şifadelere yer verildi.

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."