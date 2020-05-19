Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Roberto Carlos, Brezilya Milli takımı ve Real Madrid'te beraber top koşturduğu Ronaldo Nazario'nun tarihin en iyisi olduğunu söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da diyen efsane isim, "Ronaldo en iyisiydi. O bir fenomendi. Neymar, Cristiano ya da Messi... Onlarla karşılaştırılmaz ve başka Ronaldo da yok." ifadelerini kullandı.

"Bizim dönemimizde gol atmak daha zordu" diyen Carlos, "Ancak Ronaldo bunu kolayca yapabiliyordu." diye belirtti.

Real Madrid'te beraber oynadıkları döneme de atıfta bulunan Roberto Carlos, "Ronaldo, 80 bin taraftarın yer aldığı Santiago Bernabeu tribünlerini kendine hayran bırakmıştı" dedi.

Roberto Carlos, Neymar ve Mbappe'nin Cristiano Ronaldo ve Messi'den sonra dünya futboluna aynı damgayı vuracaklarını düşündüğünü de vurguladı.