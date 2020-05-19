Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de saat 19.19'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gençlerle birlikte büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımız okundu.#1919daBalkonlardayız pic.twitter.com/gynDxAC3rV — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 19, 2020

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! pic.twitter.com/7QXJnoU80y — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2020

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı hep beraber, büyük coşkuyla kutladık! #Atamİzindeyiz pic.twitter.com/5dop6HA7QJ — Gaziantep FK | #EvdeKal (@GaziantepFK) May 19, 2020

Takımımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını antrenman öncesinde Türk Bayrağı açarak kutladı. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/2Q0VKHttFz — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) May 19, 2020

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/3FROMhLpk2 — Fraport TAV Antalyaspor #EvdeKalTürkiye (@Antalyaspor) May 19, 2020

Bu akşam yapılan antrenman öncesinde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelimiz bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.



19 Mayıs'ta yakılan bağımsızlık ateşinin bize kazandırdığı cumhuriyetle yaşıt olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/cFsxpoYMR7 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 19, 2020

Milli mücadelinin ateşinin yakıldığı, bir ulusu ayağa kaldıran uzun yolun başladığı günün 101. yılını kutluyoruz. #19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun! pic.twitter.com/94sNhOAr2m — KASIMPAŞA #EvdeKal (@kasimpasa) May 19, 2020

İstiklal Marşımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 101. yıl dönümünde stadımızda yankılandı.#19Mayıs1919 pic.twitter.com/qMuhNEvMx4 — BtcTurk Yeni Malatyaspor #EvdeHayatVar (@YMSkulubu) May 19, 2020

Biliyoruz sizler de çok özlediniz...



19 Mayıs coşkusunu #ŞehrinKalbi'nde bizimle paylaşan tüm Kayserispor sevdalılarına teşekkür ederiz. pic.twitter.com/6gy7PJu5oz — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 19, 2020

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 26 milli sporcu Burhan Felek Atletizm Stadı'nda İstiklal Marşı okudu.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde Çaykur Didi Stadı'nda da ışıklar yandı ve stad hoparlöründen İstiklal marşı çaldı. Çaykur Rizesporlu futbolcular kaleci Gökhan Akkan ve İsmael Diomande de eşlik etti.

Sakarya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19.19'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı açılarak istiklal marşı okundu.

Trabzon'da çeşitli branşlardaki yaklaşık 50 milli sporcu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beşirli Spor Kompleksi'nde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.