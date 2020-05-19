Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

Ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton & Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

Antrenmanlar başladı

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti.

Premier Lig yönetimi, takımların 19 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini duyurmuştu.

Premier Lig'de maçların ise ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir karar alınmadı.