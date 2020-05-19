Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan "İstiklal Marşı" çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklâl Marşımızı okumak için Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım" ifadelerini kullandı.
Saat 19:19'da Türkiye'nin randevusu var..— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 19, 2020
Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklâl Marşımızı okumak için Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım.pic.twitter.com/lujhdXs7Mn
Etiketler: İstiklal Marşı 19 MayısSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 17:49
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