Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklâl Marşımızı okumak için Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım" ifadelerini kullandı.

Saat 19:19'da Türkiye'nin randevusu var..



Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklâl Marşımızı okumak için Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım.pic.twitter.com/lujhdXs7Mn — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 19, 2020