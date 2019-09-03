Beşiktaş, yaz transfer döneminde temkinli hareket etti.

İlk olarak teknik direktör sorununu çözmeye odaklanan siyah beyazlılar, Şenol Güneş'ten boşalan göreve, Medipol Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getirdi.

Yeni dönemde hem maaş, hem de yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen yönetim; Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Adriano ile sözleşme yenilemedi.

Siyah beyazlılar, Adem Ljajic'in sözleşmesindeki opsiyonu ise kullandı. 6 buçuk milyon euro vererek, Sırp oyuncunun bonservisini aldı.

Uzun süre sessiz kaldı

Transferde uzun süre sessiz kalan Beşiktaş, ilk hamlesini Tyler Boyd'u alarak gerçekleştirdi.

Siyah beyazlılar sonrasında defansa takviye yaptı.

Douglas, Victor Ruiz ve Rebecho ile savunma güçlendirildi.

Aras Özbiliz'in sözleşmesini fesheden siyah beyazlılar, Cyle Larin’i Zulte Varegem’e, Isımat Mirin’i Touluse’a, genç oyunculardan Alpay’ı Kayserispor’a, Oğuzhan Akgün’ü İstanbulspor’a, Sedat’ı da Yukatel Denizlispor’a kiraladı.

Beşiktaş, bir yandan Medel ve Quaresma ile yolları ayırmanın yollarını ararken, diğer yandan da bu oyuncuların yerlerine gelecek isimler için arayışını sürdürdü.

Quresma Kasımpaşa'ya, Medel Bologna'ya gitti

Medel’i 1 buçuk milyon euro'ya Bologna’ya satan siyah beyazlılar, Quaresma'nın da sözleşmesini feshetti.

Portekizli yıldız, Kasımpaşa’nın yolunu tuttu.

Kanatlardaki boşluğu Tottenham’dan N’koudou'yu alarak dolduran Beşiktaş, Medel’in yerine de Arsenal’in Mısırlı futbolcusu Elneny’i kadroya dahil etti.

Hücum hattına bir isim daha katmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Sporting Lizbon’dan Diaby’i 1 yıllığına kiraladı.

Hem kanatlarda hem de forvette oynayabilen Malili futbolcu, siyah beyazlıların gerçekleştirdiği son transfer oldu.

Kaynak: TRT Spor