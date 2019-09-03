Fenerbahçe, transfer dönemini en hızlı geçiren takımlardan biri oldu.

İsmail Köybaşı, Valbuena, Skrtel, Neustadter, Şener, Soldado, Ayew, Benzia, Slimani ve Volkan Demirel’in sarı lacivertli takımla sözleşmeleri sona erdi.

Öncelik hücum hattı

Geçen sezon özellikle gol yollarında sıkıntı çeken sarı lacivertliler önceliği hücum hattına verdi.

Temmuz ayında Max Kruse, Vedat Muriç ve Rodrigues ile sözleşme imzalandı.

Kaptan Emre Belözoğlu 4 yıl aranın ardından yuvasına dönerken, tecrübeli oyuncu 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Wolfsburg 2 takımından 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam da kadroya katılırken, kaleci Altay Bayındır Ankaragücü’nden transfer edildi.

Fenerbahçe Ağustos ayına da Deniz Türüç transferiyle girdi.

Stoper mevkii için önce Zanka ardından da Adil Rami transfer edilerek, takımın hazırlık maçlarında en çok sıkıntı yaşadığı savunma bölgesine takviye yapıldı.

Medipol Başakşehir’den Mevlüt Erdinç’in kadroya katılmasıyla, hücum rotasyonunda Vedat’a alternatif oluşturuldu.

Transferi için uzun süredir uğraş verilen başarılı ön libero Luiz Gustavo ise transferin bitmesine saatler kala sarı lacivertli formayı giydi.

Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında takviye edilmek istenen sol bek için girişimler sonuçsuz kaldı.

Birçok futbolcu gitti

Fenerbahçe bazı futbolcularla da yollarını ayırdı.

16 milyon avroya Napoli'ye giden Elif Elmas, sarı lacivertlilerin transfer bütçesine katkı yaptı...

Michael Frey, satın alma opsiyonuyla birlikte Nürnberg takımına kiralık olarak gönderildi.

18 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh ise İstanbulspor’a kiralandı.

Diğer genç futbolculardan Oğuz Kağan Güçtekin ve Barış Alıcı Çaykur Rizespor’a, Abdülcebrail Erzurumspor’a, Berke Özer Westerloo’ya, Yusuf Mert Tunç Boluspor’a kiralandı.

Mehmet Topal, Carlos Kameni ve Diego Reyes’in sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak fesh edildi.

Kaynak: TRT Spor