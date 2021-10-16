Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Atiba sakatlandı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson’ın sol uyluk ve ön adalesinde gerilme tespit edildi. Tecrübeli oyuncu yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba'nın Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir" denildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Tecrübeli isim yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
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