Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu ile Marcao cezalı oldukları için maçta forma giyemeyecek.
Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.
Galatasaray'da iki cezalı
Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.
Etiketler: Galatasaray Konyaspor Süper Lig
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