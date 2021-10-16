Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, "Özellikle ilk yarı iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bunu sahaya da bağlamıyorum. Daha iyi şeyler yapmalıydık. Saha ıslandı diye sonucu buna bağlayamayız. Çok basit bir yorum olur. İlk 45 dakikalık oyun iç açıcı değildi. Milli aradan sonra zaman zaman kötü oyunlarla karşılaşabiliyorsunuz. O da bugün oldu. İstemediğimiz bir mağlubiyetti, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Murat Şahin, Beşiktaş'ın Vida'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklediğinin hatırlatılması üzerine ise "Görüntü penaltı gibi duruyor ama akan oyunda çekmenin derecesi ne bilmiyorum. Bu sene bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Kazandığımız penaltının da VAR'da çok fazla izlendiğini düşünüyorum. Çok net bir penaltı bence ama kötü oyunu veya aldığımız mağlubiyeti başka nedenlere bağlamak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu maçlardan ders çıkarıp devam edeceğiz"

Takımda bu sezon önemli isimlerin sakatlandığını aktaran Şahin, "Takımın dengesi, beraber oynaması, aynı ritmi yakalaması zaman alan bir şey. Çok fazla sakat olunca geri dönmesi, form tutması süre alıyor. Bunları zaman zaman yaşayacaksınız. Biz şimdi yaşıyoruz ama bunu atlatamayacak, teknik heyet ve oyuncu grubu değiliz. Biz oyuncu grubumuza inanıyoruz. Bundan çok çabuk sıyrılıp önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Şahin, "Önünüzde çok zorlu maçlar var. Bu maçlara takımı hazır görüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hazırız. 1-2 mağlubiyet aldık diye hazır değil, değiliz. Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Bugün iyi oynamadık. 1-1’den sonra iki kolay golü yemememiz lazım. Bu seviyede bu golleri yerseniz maçı çevirmek kolay değil. Oyuncu değişiklerinden sonra, oyuna adapte olmak için skoru da bulduk ama bu tarz gollerle demoralize olmanız maçı kaybetmenize neden oluyor. Ama demek değil ki önümüzdeki maçlarda da bunu yaşayacağız. Bu maçlardan ders çıkarıp devam edeceğiz."

Beşiktaş yardımcı antrenörü, son olarak takımdaki sakat oyuncuların durumunun sorulması üzerine "Pjanic ile Kenan yarın antrenmana çıkacaklar, takımla çalışacaklar. Nkoudou ile Mehmet Topal’ın zamana ihtiyacı var. Minimum 10 güne ihtiyaçları var. Ama Pjanic yarın takımla çalışacak. Onunla ilgili kararı, hoca salı günü konuşarak, idmandaki durumuna bakarak verecek." açıklamasında bulundu.