Alperen Şengün'den 15 sayı 12 ribauntluk performans
ABD Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 8 müsabaka oynandı. San Antonio Spurs'le oynanan hazırlık maçına ilk 5'te başlayan milli oyuncu Alperen Şengün, 24 dakika 15 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla sahne aldı.
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'a 126-98 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Alperen Şengün, 24 dakika 52 saniye süre alıp, 15 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.
Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 110-94 yendi. Cleveland Cavaliers'da milli oyuncu Cedi Osman, süre aldığı 14 dakikada 14 sayı attı.
Milli oyuncu Ömer Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, evinde Boston Celtics'i 121-100 mağlup etti. Ömer Yurtseven, 5 dakika süre aldı ve 2 sayı ile maçı tamamladı.
Bir diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 112-108 yenildi. Müsabakada Furkan Korkmaz 7 sayı kaydetti.
Oynanan hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-98
Miami Heat - Boston Celtics: 121-100
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 112-108
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers: 94-110
New York Knicks - Washington Wizards: 115-113
Chicago Bulls - Memphis Grizzlies: 118-105
Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks: 103-114
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers: 119-97