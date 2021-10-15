Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi takım Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. 59'da kaleci Volkan Babacan'ın pas hatasında topu kapan Alex Teixeira skoru eşitleyen golü attı.

Oyuna sonradan Gulbrandsen'in pasında Okaka 83'te takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 85. dakikada Gulbrandsen farkı ikiye çıkardı.

Siyah beyazlılar 90. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 90+1. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Batshuayi farkı yeniden bire indirdi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 9'a yükseltirken Beşiktaş 17 puanda kaldı.

Sergen Yalçın maçı locadan yönetti

Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sergen Yalçın, mücadeleyi locadan izledi.

Geçen sezon da cezalı olduğu için Beşiktaş'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakayı locadan takip eden Yalçın, bu sezon da cezası nedeniyle takımını kulübede yönetemedi.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev yaptı.

Belözoğlu Beşiktaş galibiyetiyle başladı

Turuncu-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir taraftarları, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu'na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

Emre Belözoğlu da taraftarları el sallayarak selamladı. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular da tribünleri dolaştı.

Okaka 6. golünü attı

Medipol Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Çaykur Rizespor'a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.

Maçtan önemli anlar:

(İlk yarı)

24. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay ceza sahasına girdi. Berkay, sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı, top uzak direk dibinden auta gitti.

25. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortasını yaptı. Altıpas içinde Epuranu'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

GOL - 40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert'ten sekti, boşta kalan meşin yuvarlağa Okaka yakın mesafeden vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(İkinci yarı)

GOL - 59. dakikada Beşiktaş skoru 1-1 yaptı. Epureanu'nun geri pasında kaleci Volkan'ın uzaklaştırmak istediği top Alex Teixeira'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, kaleci Volkan topu kornere çeldi.

77. dakikada Tolga Ciğerci ceza yayının sağından gelişine vurdu, kaleci Mert topu kornere gönderdi.

GOL - 83. dakikada Başakşehir 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Başakşehir atağında soldan hızla hücuma çıkan Gulbrandsen'in ceza sahasına çevirdiği topu, Okaka ağlarla buluşturdu: 2-1.

GOL - 85. dakikada Başakşehir skoru 3-1 yaptı. Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kaparak hızlı hücuma çıkan Başakşehir'de Berkay'ın sağdan ortaladığı topu Visca kontrol edip Gulbrandsen'e bıraktı. Gulbrandsen de yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

GOL - 90+1. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Başakşehir ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Şener Özbayraklı), Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Zulj), Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 76 Gulbrandsen), Chadli (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Okaka

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Atiba (Dk. 46 Necip Uysal), Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Alex Teixeira), Güven Yalçın (Dk. 46 Larin), Batshuayi

Goller: Dk. 40 ve 83 Okaka, Dk. 85 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Alex Teixeira, Dk. 90+1 Batshuayi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Rosier, Dk. 70 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 54 Mahmut Tekdemir, Dk. 76 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)