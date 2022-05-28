Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Beşiktaş Kulübünde, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.
Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 79 kişi ibra etmezken, mali yönden 59 üye ibra oylamasında aleyhte oy kullandı.
Etiketler: Ahmet Nur Çebi Beşiktaş
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