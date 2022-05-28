Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındı.

Tudor, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Burada iyi bir çalışma ortamı ve harika bir oyuncu grubuyla çalışma şansı yakaladım. Benim için zor bir karar oldu. Gelecek sezon planlamasında kulüp başkanı ile farklı noktalarda yer aldığımız için ayrılıma kararı verdim."

Hellas Verona, bu sezon 53 puanla ligi 9. sırada tamamlamıştı. Futbolcu kökenli teknik adamlardan Tudor, Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından 2016-17 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.