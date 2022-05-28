Portekizli teknik adamla anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, konuyu son kez yönetim kurulunda görüşecek. Toplantının ardından Jesus'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte toplam 7 milyon euroya yakın bir rakama imza atacak.

Jorge Jesus'un, resmi sözleşmenin ardından,19-20 Temmuz tarihlerindeki Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Daha önce 20 Haziran'da toplanması beklenen sarı lacivertlilerin de, programı 1 hafta erkene alabileceği gelen haberler arasında.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi bir yandan Jesus ile görüşürken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Öncelik santrfora verilirken, Seferovic veya Sörloth için maddi imkanlar masaya yatırılıyor.